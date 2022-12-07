Депутат Хамзаев предложил губернаторам запретить чиновникам выезд за границу на праздники

Депутат Государственной думы Российской Федерации Султан Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России.