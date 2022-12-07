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Депутат Хамзаев предложил губернаторам запретить чиновникам выезд за границу на праздники

Депутат Хамзаев предложил губернаторам запретить чиновникам выезд за границу на праздники

Депутат Государственной думы Российской Федерации Султан Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России.

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