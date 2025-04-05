Минюст попросили проверить наличие иностранного влияния на Урганта

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия – За правду») направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта и рассмотреть возможность признания его иноагентом.
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