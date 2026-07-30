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Царьград

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Социологи РАН пытаются надавить, чтобы мигрантам было хорошо в России: Ответил депутат Госдумы

Социологи РАН пытаются надавить, чтобы мигрантам было хорошо в России: Ответил депутат Госдумы

В России пропихивают массовый завоз иностранцев под новым соусом - помощи малому бизнесу. Несмотря на противостояние с анклавами инородцев, социологи РАН пытаются надавить на то, чтобы мигрантам было хорошо в нашей стране.

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