Мэр Собянин: за пять лет в Москве построили и обновили 424 социальных объекта

С 2018 года в столице возвели и отремонтировали 424 объекта социальной инфраструктуры. Среди них — два клинических и геронтопсихиатрических центра, поликлиники и школы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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