Овечкин забросил свою 829-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин поразил ворота "Нэшвилла" и перевел встречу в овертайм, а вот вторая шайба капитана "Вашингтона", которая могла стать победной, была отменена, и в итоге голкипер "Предаторз" Ярослав Аскаров одержал свою первую победу в лиге.
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