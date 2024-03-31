Эванс и Бресель лидируют в группе после первого дня турнира World Mixed Doubles Championship 2024

Завершились групповые матчи первого дня турнира World Mixed Doubles 2024 по снукеру с форматом смешанного парного разряда, по итогам которых Рианн Эванс и Чемпион мира Лука Бресель заняли лидирующую позицию в группе, сообщает World Snooker Лука Бресель и Рианн Эванс (фото: WST) Все новости и результаты World Mixed Doubles Championship 2024 World Mixed Doubles Championship 2024.