Zero Hedge
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Zero Hedge

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OpenAI, Anthropic Models Created Fake Profiles, Tried To Trick Humans During Cyber Tests

OpenAI, Anthropic Models Created Fake Profiles, Tried To Trick Humans During Cyber Tests

OpenAI, Anthropic Models Created Fake Profiles, Tried To Trick Humans During Cyber Tests Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Artificial Intelligence (AI) models from Anthropic and OpenAI carried out unsanctioned actions targeting multiple people and organizations during a cyber evaluation, according to the UK AI Security Institute (AISI).

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