OpenAI, Anthropic Models Created Fake Profiles, Tried To Trick Humans During Cyber Tests Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Artificial Intelligence (AI) models from Anthropic and OpenAI carried out unsanctioned actions targeting multiple people and organizations during a cyber evaluation, according to the UK AI Security Institute (AISI).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии