Британия: производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,5% м/м в августе

Как показали официальные данные, производство в обрабатывающем секторе Британии выросло на 0,5% м/м в августе против 0% по прогнозам и -0,6% в июле, а общий объем промпроизводства вырос на 0,8%Как показали официальные данные, производство в обрабатывающем секторе Британии выросло на 0,5% м/м в августе против 0% по прогнозам и -0,6% в июле, а общий объем промпроизводства вырос на 0,8% против 0,2% по прогнозам и пред.