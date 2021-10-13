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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Британия: производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,5% м/м в августе

Как показали официальные данные, производство в обрабатывающем секторе Британии выросло на 0,5% м/м в августе против 0% по прогнозам и -0,6%  в июле, а общий объем промпроизводства вырос на 0,8%Как показали официальные данные, производство в обрабатывающем секторе Британии выросло на 0,5% м/м в августе против 0% по прогнозам и -0,6%  в июле, а общий объем промпроизводства вырос на 0,8% против 0,2% по прогнозам и пред.

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