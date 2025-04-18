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Сотня "СОЧников" попытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре. Удалось не всем

Сотня "СОЧников" попытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре. Удалось не всем

В Краснодаре сотня "СОЧников" попыталась сбежать, но удалось только семерым.Вечером 18 апреля жителей Краснодара потрясла новость – около ста военнослужащих, самовольно оставивших часть (сокращённо их называют "СОЧ"), сбежали.

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