Проткнуть клювом сердце: какие птицы могут быстро убить человека

www.globallookpress.com/ROM/imageBROKER.com Какая птица самая опасная на планете? За что в Австралии люди больше всего ненавидят ворон? Почему не стоит дружить с пеликаном? О самых смертоносных пташках рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.
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