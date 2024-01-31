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«Гордей, ты не прав…»

«Гордей, ты не прав…»

История С Дмитрием Гордеем набирает новые обороты.  Немного пред-истории: Неделю назад на просторах интернета появился ряд статей (вот ссылки на некоторые  публикации: о небезызвестном блогере Дмитрие Гордее, у которого весьма внушительное количество подписчиков с общей суммой около 10 млн, ютуб+инстаграмм (запрещённая в РФ)+телеграмм, как он уехал, якобы, на отдых в Америку со своей девушкой, тоже, кстати, блогером, но не о ней речь пойдет в этой статье.

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