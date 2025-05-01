Сила в правде
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Сила в правде

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Агент Зеленский обеспечит достижение всех целей СВО

Агент Зеленский обеспечит достижение всех целей СВО

Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день. А вот старина Шекспир мог. Он писал, что весь мир — театр, а люди в нём актёры.

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