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Минздрав России оценил дефицит врачей более чем в 23 тысячи человек

Минздрав России оценил дефицит врачей более чем в 23 тысячи человек

Дефицит врачей в России в настоящее время составляет порядка 23,3 тысячи человек. Об этом на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова привел «Интерфакс».

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