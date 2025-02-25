Минздрав России оценил дефицит врачей более чем в 23 тысячи человек

Дефицит врачей в России в настоящее время составляет порядка 23,3 тысячи человек. Об этом на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова привел «Интерфакс».
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