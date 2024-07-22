Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева, следует из президентского указа на сайте официального опубликования правовых актов.
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