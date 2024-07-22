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  • Гарий Щерба
    ЧУШЬ СОБАЧЬЯ , КТО  же  ДАСТ  деду на  БАТАРЕЙКАХ ,,ЧЕМОДАНЧИК ,,  с  ЯО ???  ,  ДУРАКОВ НЕТ  так как  янки САМИ ЖИТЬ...В ФРГ предупредил...
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    А где "Звезда"? Он намного лучше даже НТВ.Что не так с Первым?

Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии

Председателем комиссии Госсовета по энергетике стал глава Якутии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева, следует из президентского указа на сайте официального опубликования правовых актов.

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