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Ветеран ВОВ рассказал, как 80 лет назад Киев освобождали от фашистов

Ветеран ВОВ рассказал, как 80 лет назад Киев освобождали от фашистов

Скриншот видео Сегодня 80 лет со дня освобождения Киева-- после двух лет фашистского террора холодным ноябрьским утром 1943 года Красная армия выбила оккупантов из города, сообщил корреспондент Кирилл Воробьев.

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