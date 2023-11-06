Ветеран ВОВ рассказал, как 80 лет назад Киев освобождали от фашистов

Скриншот видео Сегодня 80 лет со дня освобождения Киева-- после двух лет фашистского террора холодным ноябрьским утром 1943 года Красная армия выбила оккупантов из города, сообщил корреспондент Кирилл Воробьев.
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