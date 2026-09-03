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Царьград

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РАН зафиксировала мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

РАН зафиксировала мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

На востоке острова Новая Гвинея в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6. Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал эпицентр недалеко от города Лаэ.

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