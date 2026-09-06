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Царьград

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БПЛА "Молния-2" уничтожили свыше 10 блиндажей ВСУ за неделю

БПЛА "Молния-2" уничтожили свыше 10 блиндажей ВСУ за неделю

Ударные БПЛА "Молния-2" 6-й гвардейской армии РФ уничтожили более 10 блиндажей ВСУ в Харьковской области за неделю.

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