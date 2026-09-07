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Регионы России

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Украина вновь подняла вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии

Украина вновь подняла вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии

Украина обратилась к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть вопрос вывода замороженных российских активов из Бельгии из-за продолжающихся возражений бельгийских властей относительно их использования в качестве так называемого «репарационного кредита» для Украины.

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