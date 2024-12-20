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Грушко: агрессивное поведение НАТО является признаком подготовки к конфликту с РФ

Грушко: агрессивное поведение НАТО является признаком подготовки к конфликту с РФ

Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной, курс военного блока опасен для России и в общем для архитектуры глобальной и региональной безопасности, заявил в интервью kp.

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