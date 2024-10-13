СМИ: Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным, Си и Моди на саммите БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ходе саммита БРИКС, который состоится в Казани, провести переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, Председателем КНР Си Цзиньпином и Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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