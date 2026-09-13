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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о голе «Локомотива» после стыка Еремеева и Барриоса: «Зачем на судей пенять? Это все в пользу бедных. Я бы больше об ошибке Андраде говорил. «Зениту» надо ставить игру, вот и все»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал спорный эпизод с пропущенным голом «Зенита» в матче с « Локомотивом » в рамках 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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