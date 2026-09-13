Максименко о кричалке Лещука и Лунева про «Спартак»: «Смеется тот, кто смеется последним»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как отреагировал на поступок голкиперов «Динамо» Игоря Лещука и Андрея Лунева после победы над красно-белыми (1:2) в 7-м туре РПЛ.
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