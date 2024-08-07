Как часто нужно заниматься спортом, чтобы жить дольше?

Британский эпидемиолог, обнаружил, что кондукторы, каждый день прогуливаясь по проходам и поднимаясь по ступеням, имели примерно вдвое меньшую вероятность сердечного приступа, чем сидящие сутками за рулем водители автобусов.
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