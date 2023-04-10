Аргументы недели

98 615 подписчиков

Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь Дня космонавтики 12 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин на этой неделе примет участие в мероприятиях в честь Дня космонавтики.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх