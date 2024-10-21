Карлос Сайнс: «Машина «Феррари» позволяет играться со стратегией, в отличие от сезона-2023»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о стратегии после второго места на Гран-при США. По мнению испанца, важную роль сыграл глава отдела стратегии Равин Джейн, который поднялся на подиум вместе с Сайнсом и его напарником Шарлем Леклером.
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