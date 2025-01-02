Грузовик сбил пешехода и перевернулся на Дмитровском шоссе

Движение в районе ДТП затруднено.В Подмосковье произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Согласно предварительной информации, днём 2 января на 29-м километре Дмитровского шоссе «Mercedes» сбил пешехода и опрокинулся на проезжую часть.
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