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Грузовик сбил пешехода и перевернулся на Дмитровском шоссе

Грузовик сбил пешехода и перевернулся на Дмитровском шоссе

Движение в районе ДТП затруднено.В Подмосковье произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Согласно предварительной информации, днём 2 января на 29-м километре Дмитровского шоссе «Mercedes» сбил пешехода и опрокинулся на проезжую часть.

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