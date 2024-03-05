Пора объявить о запуске новой мировой валюты России надо стать реальным лидером БРИКС, чтобы успешно противостоять НАТО

«Источником финансирования дефицита бюджета США является эмиссия долларов путём покупки казначейских облигаций ФРС, половина из которых раньше растворялась за рубежом, включая содержание военных баз и долларизацию зависимых стран», - пишет доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Юрьевич Глазьев в тлг-канале «Глазьев для думающих людей».