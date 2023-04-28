Сколько американских коммандос и шпионов на Украине

Конгрессмен из Флориды обвиняет Белый дом в темных делах и требует ясности Келли Бокар Влахос Фото: AP Photo/TASS Конгрессмен Мэтт Гэтц (Matt Gaetz, республиканец от штата Флорида), который в последние месяцы завалил [канцелярию Капитолия] резолюциями, направленными на вывод американских войск из-за рубежа, где они выполняют задачи, которые, по его мнению, не были одобрены конгрессом, теперь требует, чтобы президент Джо Байден сказал американскому народу, сколько именно американских военнослужащих действует сегодня на Украине.
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