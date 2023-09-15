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Хазин указал на ключевую проблему, которая ведёт США к экономической катастрофе

Хазин указал на ключевую проблему, которая ведёт США к экономической катастрофе

Российский экономист Михаил Хазин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» назвал ключевую проблему, которая ведёт США к экономической катастрофе.

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