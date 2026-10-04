Генерал МВД сыграл сыну свадьбу на 100 миллионов, и натравил на себя УСБ и ФСБ

История о том, как излишняя любовь к роскоши и слепая вера в собственный бессмертный статус могут за один вечер помножить на ноль блестящую карьеру.
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Ещё один проворовавшийся, обнаглевший и охамевший чиновник попался. Сколько их там?
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надеюсь в Северной Осетии стало на одного генерала меньше!
Если бы промолчал про крышу администрации президента, глядишь и всё обошлось бы. И таких генералов у нас до хрена и больше.
Повесить всех причастных.
ЭТО ВОР ПРИ МВД...А НЕ ГЕНЕРАЛ...