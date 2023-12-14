Ведущая Fox News Ингрэм сравнила Зеленского с аферистом Бернардом Мэдоффом

Ведущая телевизионного канала Fox News Лора Ингрэм сравнила украинского президента Владимира Зеленского с аферистом Бернардом Мэдоффом, который организовал крупнейшую в истории финансовую пирамиду на сумму около 64,8 млрд долларов.
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