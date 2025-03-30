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Добрый Мир

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По Украине внезапно «ударили» Франция и Италия

По Украине внезапно «ударили» Франция и Италия

Франция и Италия тормозят выделение Украине 40 миллиардов евро, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что большинство остальных членов Евросоюза поддерживают этот шаг.

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Комментарии
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Eduard
Миллиардов! Они Италия сколько триллионов от ЕС сами получают,что какойнто Украине огромные деньги дарят?
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