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Русская Семёрка

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ВЧК: за какие «методы» он приобрел свою мрачную репутацию

Пытками и казнями во время большевистской революции и Гражданской войны занимались многие силовые структуры — милиция и суды, Красная армия, продовольственные отряды, ВЧК.

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