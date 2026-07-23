"Да ты знаешь, кто мой папа?": В Одессе ТЦКшники "упаковали" сына одного из своих начальников. В Сети появилась аудиозапись, на которой сотрудники территориального центра комплектования обсуждают задержание и пытаются как можно быстрее исправить ситуацию.