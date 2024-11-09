"Мирные" предложение команды Трампа – на что может пойти Россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ни один из пунктов "мирных" предложений команды вновь избранного президента США Дональда Трампа не приемлем для России, однако пути для начала переговоров все же есть.
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