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Менеджер Исмагулова: «Если бы Дамир поговорил со мной, то не ушел бы из UFC»

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца MMA Дамира Исмагулова, признался, что узнал об уходе своего бойца из смешанных единоборств из социальных сетей.

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