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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малинин выложил тизер к новому сезону и к 2030 году: «Пришло время для чего-то нового»

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию  Илья Малинин  высказался о предстоящих «переменах». Американец опубликовал тизер к новому сезону с фрагментами своих выступлений на льду.

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