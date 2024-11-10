В Молдавии заявили о прослушивании телефонов граждан в ходе выборов

Генерал Чернэуцяну: полиция Молдавии осуществляла прослушку телефонов граждан Правоохранительные органы Молдавии во время прошедших выборов и референдума по интеграции в Евросоюз осуществляла прослушивание телефонов граждан.
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