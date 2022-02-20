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С начала эвакуации в Россию из Донбасса прибыло более 40 тысяч беженцев

С начала эвакуации в Россию из Донбасса прибыло более 40 тысяч беженцев

Основная часть людей размещена в Ростовской области.С момента, когда власти непризнанных республик Донбасса объявили об эвакуации, в Россию оттуда прибыли более 40 тысяч человек, сообщил в воскресенье журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян.

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