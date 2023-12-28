Фетисов об обмене Овечкина из "Вашингтона": не надо никому уходить никуда

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что обмен российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не имеет смысла.
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