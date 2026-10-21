Продажа новогодних товаров в магазинах, начиная с октября, связана с желанием ретейлеров получить прибыль, которая бы перекрыла январский провал в продажах, объяснил «360» независимый эксперт FMCG (от Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса с высокой скоростью оборота) рынка Александр Анфиногенов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Politico: Трамп б...
- ГБ Вакаров: на Украи...
- LD Песков заявил о н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым