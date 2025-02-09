Ким Чен Ын: США и Запад затягивают конфликт на Украине, поддерживая войну

Ким Чен Ын обвинил США и западные страны в затягивании конфликта на Украине, заявив о безуспешных попытках нанести поражение России.
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