💧 В Евпатории временно отключат горячую воду Из-за замены участка центрального водовода накопительные резервуары наполняются не так быстро, как это нужно.
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💧 В Евпатории временно отключат горячую воду Из-за замены участка центрального водовода накопительные резервуары наполняются не так быстро, как это нужно.