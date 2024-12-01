НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid Babanskij
    Якши.Алабугада «Минем ...
  • Grandad
    О, уже и на казахском языке стали публиковать на русскоязычном сайте!Аксубайның Кече С...
  • Evgenija Palette
    Вам уже было СКАЗАНО - ГОВОРИТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИИ... И пошли на Х со своим татарским птичьим чириканьем...Композитор Алсу А...

Яңа ел өстәленә азык-төлек продуктлары Россиядә яшәүчеләргә быел 9,1 мең сумга төшәчәк

2024 елда Яңа ел өстәле өчен азык-төлек продуктлары россиялеләргә 9 140 сумга төшәчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 13,5 процентка кыйммәтрәк, дип яза РИА Новости Бердәм ведомствоара мәгълүмати-статистик система мәгълүматларына сылтама белән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх