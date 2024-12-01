Яңа ел өстәленә азык-төлек продуктлары Россиядә яшәүчеләргә быел 9,1 мең сумга төшәчәк

2024 елда Яңа ел өстәле өчен азык-төлек продуктлары россиялеләргә 9 140 сумга төшәчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 13,5 процентка кыйммәтрәк, дип яза РИА Новости Бердәм ведомствоара мәгълүмати-статистик система мәгълүматларына сылтама белән.
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