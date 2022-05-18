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Баутиста-Агут снялся с «Ролан Гаррос»

19-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут пропустит «Ролан Гаррос», который стартует в воскресенье. В основной сетке его заменит лаки-лузер.

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