Леонид Быков: как погиб режиссер фильма «В бой идут одни старики»

Неожиданная гибель Леонида Быкова 11 апреля 1979 года вызвала множество спекуляций и слухов. Одни утверждали, что актера убили завистливые люди, другие полагали, что автокатастрофа была подстроена КГБ, третьи считали, что режиссер сам покончил с собой, а четвертые предполагали, что у Быкова случилось недомогание за рулем.