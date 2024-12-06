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Лавров: Трамп весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски

Лавров: Трамп весьма дружелюбен, но это не значит, что он настроен пророссийски

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может казаться дружелюбным, однако далеко не факт, что он настроен действовать в интересах России, отметил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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