Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ, засевших в брошенном доме под Каховкой

ТАСС/Алексей Коновалов Расчет БПЛА мотострелкового подразделения группировки войск "Днепр" успешно поразил боевиков ВСУ, которые оборудовали пункт дислокации в одном из брошенных домов на каховском направлении спецоперации в Херсонской области.
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