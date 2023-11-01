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Таиландцам предложили 1400 долларов и льготные кредиты за отъезд из Израиля

Таиландцам предложили 1400 долларов и льготные кредиты за отъезд из Израиля

Кабинет министров Таиланда согласился предложить тайским работникам, оставшимся в Израиле из-за финансовых трудностей, стимул в виде 50 тысяч бат (примерно 1400 долларов) и льготные кредиты, чтобы убедить их вернуться домой.

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