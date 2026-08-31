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Миллиардер Дэн Лёб сделал ставку на бывших биткоин-майнеров

Миллиардер Дэн Лёб сделал ставку на бывших биткоин-майнеров

Хедж-фонд Third Point миллиардера Дэна Лёба значительно увеличил инвестиции в компании, которые раньше специализировались преимущественно на майнинге Bitcoin, но теперь активно переходят к инфраструктуре для искусственного интеллекта.

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